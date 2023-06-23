Центробанк о целевом показателе инфляции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Целевой показатель инфляции в Азербайджане составляет 4 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что слишком низкая инфляция препятствует экономическому развитию.

"Отсутствие инфляции негативно сказывается на экономике. Инфляция необходима, чтобы экономика могла развиваться. У нас целевой показатель инфляции составляет четыре процента", - добавил Кязимов.