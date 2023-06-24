Аннулируется лицензия Günay Sığorta (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Аннулируется лицензия Günay Sığorta, сообщает в субботу Trend.

"В соответствии со статьей 107.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 24 июня 2023 года лицензия № 042483 от 14 августа 2008 года, выданная Открытому акционерному обществу ”Günay Sığorta" на страховую деятельность, была аннулирована", - говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.