Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня

Экономика Материалы 25 июня 2023 09:37 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8521 маната соответственно, сообщает в воскресенье Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на воскресенье:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8521

1 австралийский доллар

AUD

1,1356

1 аргентинский песо

ARS

0,0067

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3553

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0906

100 южнокорейских вон

KRW

0,1303

1 чешская крона

CZK

0,0782

100 чилийских песо

CLP

0,2109

1 китайский юань

CNY

0,2368

1 датская крона

DKK

0,2487

1 грузинский лари

GEL

0,6476

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1613

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1588

1 швейцарский франк

CHF

1,8952

1 израильский шекель

ILS

0,469

1 канадский доллар

CAD

1,2896

1 кувейтский динар

KWD

5,5284

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3634

1 мексиканский песо

MXN

0,099

1 молдавский лей

MDL

0,0949

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,157

100 узбекских сомов

UZS

0,0148

1 польский злотый

PLN

0,4172

1 российский рубль

RUB

0,0201

1 сингапурский доллар

SGD

1,2574

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2668

1 турецкая лира

TRY

0,0674

1 тайваньский доллар

TWD

0,0549

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,183

1 новозеландский доллар

NZD

1,0443

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости