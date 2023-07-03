Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели цена на унцию золота в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции золота снизилась на 28,1452 маната (0,85 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3266,0485 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
19 июня
|
3326,4495
|
26 июня
|
3266,0485
|
20 июня
|
3314,5240
|
27 июня
|
3266,0485
|
21 июня
|
3291,0810
|
28 июня
|
3266,0485
|
22 июня
|
3280,7620
|
29 июня
|
3266,0485
|
23 июня
|
3258,1520
|
30 июня
|
3266,0485
|
Средний курс за неделю
|
3294,1937
|
Средний курс за неделю
|
3266,0485
На прошлой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,1276 маната, что на 3,34 процента, или 1,3159 маната меньше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
19 июня
|
40,9845
|
26 июня
|
38,1276
|
20 июня
|
40,6403
|
27 июня
|
38,1276
|
21 июня
|
39,3225
|
28 июня
|
38,1276
|
22 июня
|
38,3751
|
29 июня
|
38,1276
|
23 июня
|
37,8950
|
30 июня
|
38,1276
|
Средний курс за неделю
|
39,4435
|
Средний курс за неделю
|
38,1276
Цена на унцию платины в Азербайджане на прошлой неделе осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции платины снизилась относительно показателя прошлой недели на 59,7125 маната (3,67 процента) - до 1566,89 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
19 июня
|
1669,4255
|
26 июня
|
1566,8900
|
20 июня
|
1654,8990
|
27 июня
|
1566,8900
|
21 июня
|
1634,9495
|
28 июня
|
1566,8900
|
22 июня
|
1601,8250
|
29 июня
|
1566,8900
|
23 июня
|
1571,9135
|
30 июня
|
1566,8900
|
Средний курс за неделю
|
1626,6025
|
Средний курс за неделю
|
1566,8900
В течение прошлой недели цена на унцию палладия в Азербайджане осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 5,6 процента, или 129,9922 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2190,0675 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
19 июня
|
2404,2505
|
26 июня
|
2190,0675
|
20 июня
|
2381,1475
|
27 июня
|
2190,0675
|
21 июня
|
2341,7160
|
28 июня
|
2190,0675
|
22 июня
|
2280,9920
|
29 июня
|
2190,0675
|
23 июня
|
2192,1925
|
30 июня
|
2190,0675
|
Средний курс за неделю
|
2320,0597
|
Средний курс за неделю
|
2190,0675