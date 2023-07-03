Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за прошлую неделю

Экономика Материалы 3 июля 2023 11:02 (UTC +04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за прошлую неделю

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели цена на унцию золота в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции золота снизилась на 28,1452 маната (0,85 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3266,0485 маната.

Изменение стоимости унции золота

19 июня

3326,4495

26 июня

3266,0485

20 июня

3314,5240

27 июня

3266,0485

21 июня

3291,0810

28 июня

3266,0485

22 июня

3280,7620

29 июня

3266,0485

23 июня

3258,1520

30 июня

3266,0485

Средний курс за неделю

3294,1937

Средний курс за неделю

3266,0485

На прошлой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,1276 маната, что на 3,34 процента, или 1,3159 маната меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

19 июня

40,9845

26 июня

38,1276

20 июня

40,6403

27 июня

38,1276

21 июня

39,3225

28 июня

38,1276

22 июня

38,3751

29 июня

38,1276

23 июня

37,8950

30 июня

38,1276

Средний курс за неделю

39,4435

Средний курс за неделю

38,1276

Цена на унцию платины в Азербайджане на прошлой неделе осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции платины снизилась относительно показателя прошлой недели на 59,7125 маната (3,67 процента) - до 1566,89 маната.

Изменение стоимости унции платины

19 июня

1669,4255

26 июня

1566,8900

20 июня

1654,8990

27 июня

1566,8900

21 июня

1634,9495

28 июня

1566,8900

22 июня

1601,8250

29 июня

1566,8900

23 июня

1571,9135

30 июня

1566,8900

Средний курс за неделю

1626,6025

Средний курс за неделю

1566,8900

В течение прошлой недели цена на унцию палладия в Азербайджане осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 5,6 процента, или 129,9922 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2190,0675 маната.

Изменение стоимости унции палладия

19 июня

2404,2505

26 июня

2190,0675

20 июня

2381,1475

27 июня

2190,0675

21 июня

2341,7160

28 июня

2190,0675

22 июня

2280,9920

29 июня

2190,0675

23 июня

2192,1925

30 июня

2190,0675

Средний курс за неделю

2320,0597

Средний курс за неделю

2190,0675
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости