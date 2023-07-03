Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели цена на унцию золота в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции золота снизилась на 28,1452 маната (0,85 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3266,0485 маната.

Изменение стоимости унции золота 19 июня 3326,4495 26 июня 3266,0485 20 июня 3314,5240 27 июня 3266,0485 21 июня 3291,0810 28 июня 3266,0485 22 июня 3280,7620 29 июня 3266,0485 23 июня 3258,1520 30 июня 3266,0485 Средний курс за неделю 3294,1937 Средний курс за неделю 3266,0485

На прошлой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане осталась без изменений. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 38,1276 маната, что на 3,34 процента, или 1,3159 маната меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 19 июня 40,9845 26 июня 38,1276 20 июня 40,6403 27 июня 38,1276 21 июня 39,3225 28 июня 38,1276 22 июня 38,3751 29 июня 38,1276 23 июня 37,8950 30 июня 38,1276 Средний курс за неделю 39,4435 Средний курс за неделю 38,1276

Цена на унцию платины в Азербайджане на прошлой неделе осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции платины снизилась относительно показателя прошлой недели на 59,7125 маната (3,67 процента) - до 1566,89 маната.

Изменение стоимости унции платины 19 июня 1669,4255 26 июня 1566,8900 20 июня 1654,8990 27 июня 1566,8900 21 июня 1634,9495 28 июня 1566,8900 22 июня 1601,8250 29 июня 1566,8900 23 июня 1571,9135 30 июня 1566,8900 Средний курс за неделю 1626,6025 Средний курс за неделю 1566,8900

В течение прошлой недели цена на унцию палладия в Азербайджане осталась без изменений Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 5,6 процента, или 129,9922 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2190,0675 маната.