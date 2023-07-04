Официальный курс маната к мировым валютам на 4 июля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8531 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник :