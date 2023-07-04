Землетрясение не повлияло на работы на нефте- и газопроводах - SOCAR

БАКУ /Trend/ - На нефте- и газопроводах, находящихся на балансе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), операции продолжаются беспрерывно.

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Trend о возможных последствиях вчерашнего землетрясения.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла.