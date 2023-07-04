В Пираллахинском промпарке будет создано СП Азербайджана и Таиланда (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 4 июля в 17:15)

БАКУ /Trend/ - В Пираллахинском промышленном парке будет создано совместное предприятие Азербайджана и Таиланда, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Агентства по развитию экономических зон, в промпарке, находящемся в ведении Агентства, зарегистрирован новый резидент - ООО "Supreme Pharmatech Azerbaijan". Таким образом, число резидентов промышленного парка достигло 6.

"Совместной компанией - ООО "Supreme Pharmatech Azerbaijan" на территории промышленного парка площадью 2,5 гектара будет построено предприятие по производству биологически активных пищевых добавок и лекарственных средств. На предприятии с объемом инвестиций 8,3 миллиона манатов предполагается обеспечить постоянной работой 56 человек", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что помимо продажи этой продукции на внутреннем рынке, планируется ее экспорт под брендом "Made in Azerbaijan".