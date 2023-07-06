Правление ЦБ Азербайджана наделяется новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана наделяется новыми полномочиями.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно этому изменению, правление Центрального банка в соответствии с законами, регулирующими финансовые рынки, в случаях, предусмотренных законом о выдаче и аннулировании лицензий в этой области, будет принимать решения о назначении временного администратора в контролируемые субъекты или прекращении его деятельности, а также решения о принятии мер по урегулированию.

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