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Правление ЦБ Азербайджана наделяется новыми полномочиями

Экономика Материалы 6 июля 2023 12:13 (UTC +04:00)
Правление ЦБ Азербайджана наделяется новыми полномочиями

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана наделяется новыми полномочиями.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно этому изменению, правление Центрального банка в соответствии с законами, регулирующими финансовые рынки, в случаях, предусмотренных законом о выдаче и аннулировании лицензий в этой области, будет принимать решения о назначении временного администратора в контролируемые субъекты или прекращении его деятельности, а также решения о принятии мер по урегулированию.

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