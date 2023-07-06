БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила выдачи банковских лицензий.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В соответствии с законодательством Азербайджана «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О банках», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «О кредитных союзах», «О валютном регулировании», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах» для получения банковской лицензии по запросу регулятора должна быть представлена следующая информация:

- выписки из государственного реестра коммерческих юридических лиц и устав, состав руководителей и учредителей органов управления коммерческим юридическим лицом и информация об их долях в уставном капитале;

- информация о долях физических лиц в уставном капитале коммерческих юридических лиц;

- информация о прибыли (доходах и расходах) физических лиц, коммерческих юридических лиц и их руководителей, учредителей и юридических лиц, в которых они участвуют.

Кроме того, согласно законопроекту, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках только в отдельных случаях другим органам в порядке, установленном законодательством.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.