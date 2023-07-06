Расширяется состав правления ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Увеличивается число членов правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, состав правления Центрального банка будет состоять из девяти членов, включая председателя ЦБ, шести членов, работающих в Центральном банке на постоянной основе, и двух внешних членов.

В настоящее время состав правления состоит из семи человек - председателя, четырех членов, работающих в ЦБ на постоянной основе, и двух внешних членов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.