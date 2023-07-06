Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Расширяется состав правления ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 6 июля 2023 13:53 (UTC +04:00)
Расширяется состав правления ЦБ Азербайджана

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Увеличивается число членов правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, состав правления Центрального банка будет состоять из девяти членов, включая председателя ЦБ, шести членов, работающих в Центральном банке на постоянной основе, и двух внешних членов.

В настоящее время состав правления состоит из семи человек - председателя, четырех членов, работающих в ЦБ на постоянной основе, и двух внешних членов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости