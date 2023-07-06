В Азербайджане устанавливаются новые правила в связи с правлением ЦБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила в связи с правлением Центрального банка.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон "О Центральном банке", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, члены правления Центрального банка, а также их близкие родственники (супруги, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, дети, внуки, усыновители, усыновленные, братья и сестры) не могут прямо или косвенно владеть существенной долей участия (владение долей) в субъектах, контролируемых Центральным банком, составляющей 10 и более процентов уставного капитала (совместного капитала), или возможность на договорной основе оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого они являются, они также не могут быть учредителями или участниками юридических лиц, созданных или участвующих в деятельности Центрального банка.

В настоящее время это требование следующее: члены правления Центрального банка, а также их близкие родственники (супруги, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, дети, усыновленные, братья и сестры) не могут владеть существенной долей участия в субъектах, контролируемых Центральным банком и органом по надзору за финансовыми рынками.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.