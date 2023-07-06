БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются требования к открытию отделений местных банков.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О банках", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что согласно действующему законодательству, местный банк не может открыть отделение, филиал или представительство без разрешения органа надзора за финансовым рынком. Правила получения и отзыва разрешения на открытие филиалов и местных представительств местных банков, а также условия и требования, связанные с их деятельностью, определяются нормативными актами органа контроля финансового рынка.

Согласно новому законопроекту, местный банк вправе открывать филиалы, отделения и представительства с учетом требований настоящего закона.

Банк, соответствующий нормативам совокупного капитала, достаточности капитала и ликвидности, имеющий систему внутреннего контроля по филиалам, может открывать филиалы, отделения и представительства.

Хранение наличных денег в филиалах и отделениях должно соответствовать требованиям соответствующего нормативного акта Центрального банка, а также иметь информационные системы для передачи в банк в режиме реального времени информации об операциях, совершаемых в филиалах и отделениях. Условия и требования к деятельности отделений местных банков определяются актами нормативного характера Центрального банка. Местный банк направляет письменное уведомление в Центральный банк в течение семи рабочих дней с даты принятия решения об открытии местного филиала, отделения или представительства. К уведомлению прилагается заверенная копия решения об открытии филиала, отделения или представительства, принятого уполномоченным органом управления банка, а также документы и сведения, указанные в настоящем законе об администраторах филиала, отделения или представительства.

В уведомлении отражается информация, указанная в настоящем законе, об адресе филиала, отдела или представительства, времени начала их деятельности, а также об их администраторах.

В случае непредоставления Центральным банком в течение 14 календарных дней письменного уведомления о несоблюдении банком требований, предусмотренных настоящим законом об открытии местного филиала, отделения или представительства, либо несоблюдении мер воздействия (корректирующих), применяемых к банку, местный филиал, отделение или представительство могут приступить к работе.

Местный банк должен подать письменное заявление в Центральный банк для получения разрешения на открытие зарубежного филиала или представительства.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.