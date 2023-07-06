В Азербайджане ужесточаются требования в отношении лиц, желающих заниматься валютообменной деятельностью

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установит верхний предел в сфере операций по обмену валюты, осуществляемым лицами, получившими лицензию на такую деятельность.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О банках", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Лицо, желающее осуществлять валютно-обменную деятельность, должно обратиться с заявлением в ЦБА (орган по надзору за финансовыми рынками) для получения лицензии.

Согласно новому законопроекту требуется включить в заявку следующую информацию и документы:

- если учредитель является юридическим лицом – требуются информация и документы, содержащие его наименование, адрес, вид коммерческой деятельности, сведения, охватывающие не менее 3 последних финансовых года (а при создании юридического лица менее трех лет - последний финансовый год или годы) и прошедшие аудиторскую проверку, а также копию решения уполномоченного органа управления о приобретении указанной доли участия данного лица, а в случае, если учредителем является иностранное юридическое лицо, - дополнительно легализованный документ, подтверждающий регистрацию в стране нахождения, устав (Положение), финансовую отчетность и заключение аудитора, прошедшие аудиторскую проверку не менее чем за последние три финансовых года (последний финансовый год или год, если юридическое лицо было создано менее чем за три года);

– если учредитель является физическим лицом - информация и документы, содержащие его Ф.И.О. и гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, постоянное место жительства, вид деятельности, а если учредитель является иностранцем (за исключением иностранцев, постоянным местом жительства которых является территория Азербайджанской Республики), то дополнительно положительные рекомендации и/или выписки с банковских счетов одного или нескольких финансовых учреждений страны-резидента;

- сведения и документы о размере уставного (долевого) капитала, доле каждого собственника в уставном (долевом) капитале и источнике средств, направляемых на приобретение доли;

- банковский документ об оплате минимального уставного (долевого) капитала;

- информация об отношениях между участниками и бенефициарным собственником (собственниками) в форме, установленной Центральным банком;

- список владельцев и лиц (руководителя исполнительного органа, если он является юридическим лицом), выполняющих управленческие функции в связи с важными долями участия;

- при рассмотрении заявки на получение лицензии Центральный банк может получить информацию из независимых и достоверных источников, а также от соответствующих государственных органов (учреждений) о финансовом положении собственников долей в уставном (долевом) капитале заявителя, бенефициарных собственников и источнике уставного (долевого) капитала. Государственные органы (учреждения) должны предоставить запрашиваемую Центральным банком Азербайджанской Республики информацию в течение семи рабочих дней. Государственные органы (учреждения) не могут отказать в предоставлении этих сведений, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к коммерческой тайне, налоговой тайне или другой конфиденциальной информации, охраняемой законом, за исключением государственной тайны.

- данная статья также распространяется на лиц, желающих впоследствии получить значительную долю участия лица, получившего лицензию на деятельность по обмену валют, и являющегося бенефициарным собственником.

- для целей настоящего Закона судимость соответствующих лиц устанавливается на основании справки, выдаваемой органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти по запросу Центрального банка Азербайджанской Республики.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.