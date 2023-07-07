Ситуация в сфере регистрации недвижимости в Азербайджане значительно изменилась (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 июля в 11:59)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было подтверждено право собственности на 49 тысяч частных домов и 94 тысячи квартир.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по правам человека Захид Орудж в ходе конференции «Применение унифицированных договорных форм между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере посредством посредничества».

По его словам, за последние годы ситуация в сфере регистрации недвижимости в Азербайджане значительно изменилась.

"Принятие закона "О государственном реестре недвижимости" существенно изменило ситуацию в этой сфере. После начала исполнения этого закона правовым актом было обеспечено до 100 тысяч домов и квартир", - отметил он.

Орудж подчеркнул, что количество квартир в Азербайджане в пересчете на 10 тысяч человек меньше, чем в других странах СНГ.

"В Казахстане эта цифра составила 62, в Беларуси - 49, в Азербайджане в 2018 году - 16,6. Резкое отличие связано с незавершенностью оформления жилья и жилого фонда", - добавил он.

По его словам, за последние 20 лет общая площадь жилищного фонда в Азербайджане увеличилась в 1,6 раза.

"Жилищный фонд в 2003 году составлял 125 миллиона м², в 2022 году - 200,7 миллиона м². По городским территориальным единицам зафиксирован рост в два раза, по сельским - в 1,5 раза. Кроме того, за последние 10 лет площадь жилья на душу населения увеличилась с 17,6 м² до 20 м².", - подытожил Орудж.

Отметим, что строительный сектор занимает третье место по объему занятости в Азербайджане и четвертое место среди МСБ.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше, чем за 2021 год.

Пять процентов инвестиций (925,4 миллиона манатов) пришлись на строительство жилых домов.