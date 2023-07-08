Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение взаимных инвестиций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение взаимных инвестиций.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода мы обменялись мнениями о перспективах развития экономических отношений между нашими странами, расширения сотрудничества и продвижения взаимных инвестиций", - говорится в публикации.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Таджикистаном в январе-мае 2023 года составил 1,349 миллиона долларов США.