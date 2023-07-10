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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля

Экономика Материалы 10 июля 2023 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8621 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник :

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8621

1 австралийский доллар

AUD

1,1333

1 аргентинский песо

ARS

0,0065

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,349

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0899

100 южнокорейских вон

KRW

0,1303

1 чешская крона

CZK

0,078

100 чилийских песо

CLP

0,2103

1 китайский юань

CNY

0,235

1 датская крона

DKK

0,2499

1 грузинский лари

GEL

0,6554

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,178

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1568

1 швейцарский франк

CHF

1,9085

1 израильский шекель

ILS

0,4578

1 канадский доллар

CAD

1,2789

1 кувейтский динар

KWD

5,5324

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3642

1 мексиканский песо

MXN

0,0992

1 молдавский лей

MDL

0,0929

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1594

100 узбекских сомов

UZS

0,0147

1 польский злотый

PLN

0,4179

1 российский рубль

RUB

0,0186

1 сингапурский доллар

SGD

1,2603

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2681

1 турецкая лира

TRY

0,0652

1 тайваньский доллар

TWD

0,0542

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1889

1 новозеландский доллар

NZD

1,051

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