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Создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных землях Азербайджана (дополнено)

Экономика Материалы 10 июля 2023 15:38 (UTC +04:00)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 12-13)

БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Ассоциацией банков создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, как регулятор, так и ассоциация банков открыты к диалогу с банками и другими финансовыми институтами по их поддержке в работе на освобожденных территориях.

Отметим, что между регулятором и азербайджанскими банками в этом направлении ведутся периодические переговоры.

"Мы ведем переговоры в области открытия филиала того или иного банка, установки ATM-терминалов и прочей банковской инфраструктуры", - сказал гендиректор ЦБА Тогрул Алиев, подчеркнув, что в рамках программы "Большое возвращение" деятельность коммерческих банков и наличие банковской инфраструктуры очень важно для будущего населения.

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