ЦБ Азербайджана и международная компания работают над развитием финансового рынка (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, учитывая международную практику, Азербайджан имеет большой потенциал развития в направлениях кредитования как населения, так и бизнеса.

"Ипотечное кредитование в Азербайджане, можно сказать, доступно для всех граждан, чего трудно достичь в некоторых других странах. Также в Азербайджане бизнес-кредитование не испытывает особых проблем в получении финансов. Мы считаем, что работы регулятора по снижению и разрешению проблемных кредитов эффективны и мы в ближайшие годы достигнем наилучших результатов", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что разрешение проблемных кредитов и обеспечение доступности финансов нашло свое отражение и в Национальной стратегии социально-экономического развития до 2026 года.

Согласно прогнозу S&P Global Ratings ожидается, что объем проблемных кредитов в Азербайджане в 2023 году сократится до четырех процентов от общего объема кредитного портфеля. Кроме того, S&P ожидает, что потери по ссудам останутся в пределах 0,5-1 процента от среднего кредитного портфеля в отчетный период, что значительно ниже исторических циклических уровней.