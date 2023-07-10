ЦБ Азербайджана и Совет по медиации усовершенствуют механизм разрешения финансовых споров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, ЦБА для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации.

"Есть необходимость строгого соблюдения законодательства и акцентирования внимания на методическом руководстве, разработанном регулятором по рассмотрению жалоб потребителей в финансовых учреждениях и наше сотрудничество с советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может существенно повысить эффективность этой деятельности", - подчеркнул Алиев.

Отметим, что на первое июня 2023 года кредитный портфель азербайджанских банков вырос на 14,15 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 20,659 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля банков доля бизнес-кредитов составила 54,07 процента (11,17 миллиарда манатов – рост за год на 7,27 процента), потребительских кредитов - 30,13 процента (6,224 миллиарда манатов, увеличившись за год на 22,64 процента), ипотечных кредитов - 15,8 процента (3,264 миллиарда манатов – рост за год 25,11 процента).