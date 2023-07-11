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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля

Экономика Материалы 11 июля 2023 10:04 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8735 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8735

1 австралийский доллар

AUD

1,1372

1 аргентинский песо

ARS

0,0065

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,347

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0907

100 южнокорейских вон

KRW

0,1316

1 чешская крона

CZK

0,0786

100 чилийских песо

CLP

0,209

1 китайский юань

CNY

0,2361

1 датская крона

DKK

0,2514

1 грузинский лари

GEL

0,6557

1 гонконгский доллар

HKD

0,2172

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1895

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1583

1 швейцарский франк

CHF

1,9224

1 израильский шекель

ILS

0,4589

1 канадский доллар

CAD

1,2817

1 кувейтский динар

KWD

5,5385

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3647

1 мексиканский песо

MXN

0,0996

1 молдавский лей

MDL

0,0931

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1626

100 узбекских сомов

UZS

0,0147

1 польский злотый

PLN

0,4218

1 российский рубль

RUB

0,0188

1 сингапурский доллар

SGD

1,2672

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2735

1 турецкая лира

TRY

0,0651

1 тайваньский доллар

TWD

0,0543

1 таджикский сомони

TJS

0,156

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2079

1 новозеландский доллар

NZD

1,0563

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