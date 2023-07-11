БАКУ/Trend/ - Утвержден "Порядок анализа рисков в сфере безопасности пищевых продуктов".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Порядок анализа рисков в области безопасности пищевых продуктов разработан в соответствии со статьей 6.2 закона "О безопасности пищевых продуктов" и регулирует вопросы, связанные с анализом рисков, который состоит из этапов оценки рисков, управления и информирования о рисках в отношении пищевых и кормовых продуктов.

Основной целью анализа рисков, применяемых в области безопасности пищевых продуктов, является защита жизни и здоровья человека и животных от опасности, которую могут представлять продукты, следующими способами:

- выявление рисков с точки зрения безопасности пищевых продуктов и реализация эффективных и действенных мер в этой области, а также информирование заинтересованных лиц о рисках и мерах, которые необходимо предпринять;

- совершенствование технических нормативных правовых актов, определение новых нормативных правовых актов путем совершенствования существующих показателей безопасности пищевых продуктов или установления новых показателей в целях обеспечения необходимого уровня санитарной охраны в области безопасности пищевых продуктов.

Государственное регулирование в области безопасности пищевых продуктов с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья основывается на принципе анализа рисков с использованием научных данных и стандартов, рекомендаций и правил, принятых международными организациями, членами которых является Азербайджанская Республика.