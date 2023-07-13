В Нахчыване будет построена новая школа

БАКУ /Trend/ - Утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева "Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" будет способствовать развитию как города Нахчыван, так и всех районов и сел Автономной Республики.

Об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли 13 июля на встрече с жителями во время ввода в эксплуатацию нового жилого комплекса "Умид" в городе Нахчыван.

По его словам, в рамках реализации государственной программы будет продолжено строительство жилых комплексов, объектов социальной направленности в соответствии с требованиями современной архитектуры.

Отметив, что планируется строительство нового здания для Нахчыванского государственного музея ковра, нового здания школы на 1000 мест, реконструкция исторической части городов Нахчыван и Ордубад, Наджафли сообщил, что в Нахчыване также будут проведены новые проектные работы, связанные с "Гызлар булагы" (Девичий родник), комплексом отдыха Аджеми, мавзолеем Момины Хатун, Центральным рынком и озером Базарчай.

Отметим, что в ближайшем будущем будут разработаны генеральные планы всех городов Нахчыванской Автономной Республики. Новые проекты, разрабатываемые сегодня, основаны на научном подходе и требованиях законодательства.