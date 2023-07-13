Назван объем экспорта готовой одежды из Турции в Германию

БАКУ /Trend/ - Экспорт готовой одежды из Турции в Германию в январе-июне 2023 года сократился на 14,8 процента до 1,6 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

В июне экспорт готовой одежды из Турции в Германию сократился на 13,9 процента до 286,1 миллиона долларов по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Следует отметить, что в январе-июне 2023 года экспорт готовой одежды из Турции сократился на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,1 миллиарда долларов.

В июне этого года Турция экспортировала готовую одежду на 1,7 миллиона долларов, что на 15,6 процента меньше, чем в июне прошлого года.

За последние 12 месяцев (июнь 2022-июнь 2023 года) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 20,6 млрд долларов.