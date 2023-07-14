С октября в Азербайджане вступят в силу новые штрафы за перевозку пассажиров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы в отношении лиц, занимающихся пассажироперевозками.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел свое отражение в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за организацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом без договора о регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородних (межрайонных) и международных пассажирских перевозок (организации пассажирских перевозок) - должностные лица будут оштрафованы на сумму 300 манатов, юридические лица - на сумму 1 200 манатов.

За осуществление пассажирских и грузовых перевозок на территории Азербайджанской Республики транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками налагается штраф в размере 400 манатов.

За повторное совершение деяния, предусмотренного статьей 324.1 настоящего Кодекса лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре, должностные лица будут оштрафованы на сумму 400 манатов, юридические лица - 2 тысячи манатов.

За повторное совершение деяния, предусмотренного статьей 324.2 настоящего Кодекса, лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре налагается штраф в размере 80 манатов.

За повторное совершение деяния, предусмотренного статьей 324.3 настоящего Кодекса, лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре - штраф в размере 100 манатов.

За повторное совершение лицом, получившим административное взыскание, деяния, предусмотренного статьей 324.4 настоящего Кодекса, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании должностные лица будут оштрафованы на сумму 600 манатов, юридические лица - 2 400 манатов.

За повторное совершение деяния, предусмотренного статьей 324.5 настоящего Кодекса, лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре - налагается штраф в размере 1000 манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Данный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Напомним, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент). Повестка дня заседания включает 19 вопросов.