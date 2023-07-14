AZPROMO подпишет меморандум о взаимопонимании с ICIEC (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 14 июля в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подпишет меморандум о взаимопонимании с Исламской корпорацией по страхованию инвестиционных и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в группу Исламского банка развития (ИБР), сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным AZPROMO, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сферах увеличения несырьевого экспорта и привлечения инвестиций.

В ходе встречи глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев предоставил информацию о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта и инвестиций, в том числе об утверждении Национальной экспортной стратегии и предпринимаемых шагах в направлении расширения географии экспорта.

Сообщалось, что в рамках мер поддержки, оказываемых экспортерам, были установлены тесные партнерские отношения с различными международными и зарубежными институтами, особенно Всемирной ассоциацией агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) и соответствующими учреждениями Турции.

При этом Юсиф Абдуллаев отметил, что в настоящее время AZPROMO ведет работу по созданию в Азербайджане инструментов «эксимбанка» (экспорт-импорт).

В ходе встречи менеджер отдела развития бизнеса Азиатского региона ICIEC, проинформировал о деятельности представляемого им учреждения и отметил, что в целях стимулирования экспорта и притока прямых иностранных инвестиций в Азербайджана корпорация может сотрудничать со страной в различных сферах (ГЧП, транспортно-логистическая, телекоммуникационная, здравоохранительная и образовательная), а также в предоставлении страховых и перестраховочных решений.

На встрече было принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании между ICIEC и AZPROMO для определения правовой базы будущего сотрудничества.