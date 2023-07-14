Прибыль Азербайджана от экспорта фруктов и овощей увеличилась

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2023 года Азербайджан экспортировал 348 тысяч 774 тонны фруктов и овощей на сумму 350 миллионов 428 тысяч долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, сообщает в пятницу Trend.

По оценкам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимость экспортируемых из страны фруктов и овощей выросла на 6,8% или на 22 млн 319 тысяч долларов, а объем увеличился на 13,8% или 42 тысячи 398 тонн. За первые 6 месяцев 2022 года Азербайджан экспортировал 306 тысяч 376 тонн фруктов и овощей на сумму 328 млн 109 тысяч долларов.

Отметим, что в январе-июне текущего года удельный вес фруктов и овощей в общем экспорте составил 1,78%, а удельный вес ненефтяных продуктов - 22,51%.