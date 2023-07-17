Назначен новый советник председателя ЦБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шахин Махмудзаде назначен советником председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Шахин Айдын оглы Махмудзаде родился в 1992 году в Баку.

В 2015 году окончил Анкарский университет со степенью бакалавра по специальности "финансы", в 2016 году - Университет Сабанджи со степенью магистра по специальности "финансы", в 2013 году в рамках программы Erasmus прошел 1 год обучения в бельгийском университете KU Leuven по специальности "экономика и управление", также получил сертификат Chartered Financial Analyst (CFA).

Трудовую деятельность начал в 2016 году в Департаменте по денежной политике ЦБА.

В 2018 году работал главным специалистом Отдела управления кредитного рынка и риска ликвидности Департамента управления рисками ОАО "PASHA Hayat Sigorta". В 2020 году занял должность начальника Отдела управления кредитного рынка и риска ликвидности Департамента управления рисками, а с 2021 года - директора Департамента управления рисками.