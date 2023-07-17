Половина страховых жалоб в Азербайджане связаны с оценкой ущерба - ЦБА (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 июля в 11:24)



БАКУ/Trend/ - В течение года в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступило около 2 800 обращений граждан по 90 тысячам страховых случаев.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев в ходе конференции «Способы успешного разрешения страховых споров».

По его словам, большая часть обращений связана с обязательным страхованием, особенно с ОСАГО.

«На это есть объективная причина. Обязательное автострахование более распространено. 50% страховых жалоб связаны с оценкой ущерба, а остальные связаны с задержкой выплаты, отказом от выплаты, запросом дополнительных документов. Введение прямого регулирования возмещения ущерба, связанного с ОСАГО, привело к сокращению страховых случаев», - подчеркнул он.

Алиев отметил, что введение прямого регулирования убытков, связанных с обязательным страхованием автомобилей, уменьшило количество страховых жалоб.

"За девять месяцев, прошедших с момента введения нового правила, в Центральный банк поступило в общей сложности 75 жалоб. В 70% проведенных в связи с этим опросов страховщики выразили удовлетворенность услугами", - добавил он.

Отметим, что с октября 2022 года ЦБА решил публиковать "Индекс жалоб" по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения деятельности страховщиков в отношении потребителей в сфере обязательного автострахования.

Индекс жалоб рассчитывается по каждому страховщику на основе данных, полученных за последний год с даты публикации и будет обновляться на основе ежемесячных данных.