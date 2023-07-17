Активизация Совета медиации поможет более глубокому формированию страховой грамотности в Азербайджане (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 июля в 11:40)

БАКУ/Trend/ - Судебные иски в Азербайджане могут так или иначе нанести ущерб репутации участников страхового рынка.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев в ходе конференции «Способы успешного разрешения страховых споров».

"В 2021 году количество судебных дел, зарегистрированных в сферах экономической деятельности, составило 1 223, из которых 564 включали сферу страхования наряду с другими исключительными сферами. В этом смысле хочу отметить, что активизация Совета по посредничеству в качестве альтернативного механизма разрешения страховых споров создаст почву как для сокращения ставки, близкой к 40% по судебным делам в этой области, так и для справедливого разрешения споров, более глубокого формирования страховой грамотности", - отметил он.

По его словам, неоспоримым фактом является то, что фактор повышения страховой грамотности в обществе является главным фактором, способствующим сокращению судебных разбирательств, споров в этой сфере.

"В этом смысле хочу отметить, что уже 3-й год Центральный банк Азербайджана, ассоциация страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования в рамках совместного меморандума проводят работу по страховому просвещению на общереспубликанском уровне. Считаю, что проделанная нами работа в ближайшем будущем окажет положительное влияние на уменьшение и устранение споров и недоразумений в этой сфере", - добавил он.

Отметим, что общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) является неправительственной организацией, объединенной на основе общих интересов, созданной на основе принципов добровольчества и юридического равноправия членов, не предусматривающей получения дохода в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученный доход между своими членами. Деятельность АСА охватывает территорию Азербайджанской Республики.

АСА была зарегистрирована 29 декабря 2006 года в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики. Основная цель объединения: содействовать развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджане и являющихся членами ассоциации, развивать их социально-экономические, информационные и другие программы развития и расширять научные знания в этой области.

Напомним, что членами АСА являются 24 компании, из них 5 компаний по страхованию жизни, 15 страховых компаний в сегменте non-life, 1 компания по перестрахованию и три страховых брокерских компании.