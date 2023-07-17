Экспортный потенциал Азербайджана увеличился в 5-6 раз

БАКУ /Trend/ - За последние годы экспортный потенциал Азербайджана вырос в 5-6 раз.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов на 35-м заседании совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты в Баку.

С.Мамедов отметил, что создана благоприятная среда для притока инвестиций в Азербайджан, что позволит достигнуть массу достижений, связанных с социально-экономическим развитием.

По его словам, в стране существуют достаточно благоприятные механизмы для успешной реализации социально-экономической политики.

"За последние годы экспортный потенциал Азербайджана вырос в 5-6 раз. Доля частного сектора в ВВП составляет 37 процентов. В экономической сфере у Азербайджана много достижений. Мы также не жалеем усилий в области расширения бизнес-среды", - подчеркнул он.

С.Мамедов также отметил, что за прошедшие годы отношения Азербайджана со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты еще более укрепились.

"Учитывая потенциал мусульманских стран, существует необходимость дальнейшего расширения этого сотрудничества. В целом интерес мусульманских стран к Азербайджану растет", - добавил Мамедов.

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