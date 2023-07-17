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В Азербайджане обсужден ряд вопросов, касающихся денежно-кредитной политики

Экономика Материалы 17 июля 2023 19:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсужден ряд вопросов, касающихся денежно-кредитной политики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 17 июля на заседании Экономического совета широко обсуждались вопросы валютного рынка, новые операционные рамки денежно-кредитной политики, текущее состояние и развитие банковского и страхового секторов, а также среднесрочные рамки управления государственным долгом, новые цели и изменения в Стратегии заимствования, предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам с учетом предложений членов совета и даны поручения соответствующим органам.

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