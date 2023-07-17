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Центральный банк Азербайджана восстановил действие лицензий ряда страховых агентств

Экономика Материалы 17 июля 2023 19:50 (UTC +04:00)
Центральный банк Азербайджана восстановил действие лицензий ряда страховых агентств

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий страхового посредничества, выданных ООО «Страховое агентство AZ Group», «Страховое агентство Четир» и «Страховой агент Гарант», а также ЗАО «Страховой и перестраховочный брокер «Бута».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, решение об этом принято сегодня в соответствии с законом «О страховой деятельности» в связи с устранением страховыми брокерами обстоятельств, на основании которых действия лицензий были приостановлены.

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