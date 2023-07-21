Германия планирует увеличить экспорт в Азербайджан - глава торгпалаты

БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года Германия планирует увеличить экспорт в Азербайджан до более чем 500 миллионов долларов.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Тобиас Бауманн.

По его словам, положительное сальдо внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Германией в 2022 году составило свыше 1,2 миллиарда долларов.

"Германия экспортировала в Азербайджан товаров на 472 миллиона долларов, а импортировала - на 1,7 миллиарда долларов. Наибольший объем импорта Германии из Азербайджана пришелся на продукцию нефтегазового сектора", - сказал он.

Бауманн отметил, что Германия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в секторах возобновляемых источников энергии, горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.

По его словам, Германия видит Азербайджан в качестве одного из основных партнеров в области производства традиционной энергии.

"Считаю, что Азербайджан может сыграть большую роль на мировом рынке в области производства ВИЭ, а также водорода. Потенциал развития ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане позволит стране стать экспортером зеленой энергии. В то же время Азербайджан мог бы также экспортировать водород или водородную электроэнергию. Другим направлением сотрудничества мог бы стать горнодобывающий сектор. Эта область является одним из будущих секторов интересов Германии”,- добавил Бауманн.