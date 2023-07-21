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В селе Дашалты будут построены отель и центр отдыха

Экономика Материалы 21 июля 2023 11:42 (UTC +04:00)
В селе Дашалты будут построены отель и центр отдыха

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В селе Дашалты Шушинского района на площади в 2,4 гектара будут построены отель и центр отдыха в сельском стиле.

Как сообщает в пятницу Trend, строительство домов и туристических объектов в инвестиционной зоне для частного сектора в селе Дашалты осуществляет ООО "PMD Group".

Гостиничный комплекс будет состоять из 10 двухэтажных зданий. В отельном комплексе, который будет состоять из 48 номеров, построят ресторан, развлекательный и спортивно-оздоровительный центры, игровую площадку для детей, парк отдыха.

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