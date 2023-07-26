Центробанк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната.

Об этом сказал в среду, отвечая на вопрос Trend, председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, регулятор в первую очередь нацелен на модернизацию и оптимизацию национальной платежной системы.

Говоря о том, почему все еще не внедрен цифровой манат, Казымов отметил, что еще не до конца проведены исследования о влиянии цифровой валюты на финансовую стабильность и монетарную политику.

"Конечно, цифровая валюта имеет определенные риски, которые могут влиять на экономику, в том числе требует большого количества электронных ресурсов. Отрадно, что Центральный банк имеет все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната, однако, мы сфокусированы на модернизации и оптимизации национальной платежной системы, а уже потом мы приступим к внедрению новшеств и инноваций", - пояснил он.

Казымов также подчеркунл, что ЦБ особо приветствует цифровую валюту, как технологию.

"Сегодня мы отслеживаем тренды в этом вопросе, изучаем опыт других стран и ведущих организаций. Когда правление Центробанка посчитает необходимым внедрять цифровой манат, тогда мы и приступим к этому процессу", - добавил он.