Open Banking является приоритетным направлением деятельности Центробанка Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Open Banking является приоритетным и стратегическим направлением Центрального банка Азербайджана.

Об этом сказал в среду, отвечая на вопрос Trend председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, согласно принятому 14 июля закону «О платежных услугах и платежных системах» в ближайшее время ожидается внедрение расширенных возможностей "открытого банкинга".

"На сегодняшний день ведутся работы по подготовке нормативно-правовой базы, которая будет регулировать деятельность "открытого банкинга". Хочу отметить, что некоторые возможности "открытого банкинга" уже представлены на нашем рынке", - добавил он.

Отметим, что Open banking дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения.