Состоялась встреча с новоназначенными вице-президентами SOCAR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики (SOCAR) соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили Trend в SOCAR, председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф, выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие, поздравили вице-президентов с новыми назначениями и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Микаил Джаббаров подчеркнул важность добросовестной работы, руководствуясь поставленными главой государства задачами и поручениями.

Он отметил, что утверждена новая операционная модель по совершенствованию структуры управления компании и повышению ее эффективности.

По словам министра, новая операционная модель послужит улучшению процессов корпоративного управления в SOCAR, устойчивости бизнеса и выведет корпоративную культуру на новый этап развития.

Новоназначенные вице-президенты SOCAR выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие.