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В Азербайджане определяется порядок репродукции денежных знаков

Экономика Материалы 31 июля 2023 12:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане определяется порядок репродукции денежных знаков

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется порядок репродукции денежных знаков.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 934-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики"", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана (ЦБА) рекомендуется в шестимесячный срок утвердить порядок репродукции денежных знаков и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

При этом ЦБА рекомендуется в шестимесячный срок утвердить порядок проведения платежных операций поставщиками платежных услуг и расчетов между ними, а также требования к платежным инструментам, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

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