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В Азербайджане будут утверждены правила проведения кассовых операций в кредитных организациях

Экономика Материалы 31 июля 2023 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут утверждены правила проведения кассовых операций в кредитных организациях

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будут установлены правила проведения кассовых операций в кредитных организациях и лицами, осуществляющими платежные услуги в соответствии с законодательством, а также минимальные требования к кассовому оборудованию, используемому указанными организациями.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 934-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана рекомендовано в шестимесячный срок утвердить правила проведения кассовых операций в кредитных организациях и лицами, осуществляющими платежные услуги в соответствии с законодательством, а также минимальные требования к кассовому оборудованию, используемому указанными организациями, проинформировав об этом Президента Азербайджанской Республики.

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