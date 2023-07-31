БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется порядок продажи инвестиционных денежных знаков .

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 934-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики"".

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана (ЦБА) рекомендуется в шестимесячный срок утвердить порядок продажи инвестиционных денежных знаков и проинформировать об этом Президента Азербайджана.