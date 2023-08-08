Ассоциация ювелиров Азербайджана о ценах на рынке золота

БАКУ /Trend/ - Непроведение свадеб в стране в связи с месяцем Мухаррам дает о себе знать и на рынке золота.

Об этом сказал во вторник Trend председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, в настоящее время на рынке золота наблюдается застой.

"В последнее время цена золота на бирже стабильна. Поэтому в стоимости золотых изделий нет ни снижения, ни удорожания", - сказал Аббасгулиев.

Он отметил, что 60-65% золотых украшений на местном рынке - это изделия азербайджанского производства.

"Кроме того, в нашу страну ввозятся золото и ювелирные изделия из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Китая. В нашей стране 75-80% рынка золота связаны с церемониями помолвки и свадьбы. Поскольку во время месяца Мухаррам помолвки и свадьбы не проводятся, покупательная способность рынка в этот период падает на 65-70%", - сказал он.

Отметим, что в этом году начало месяца Мухаррам пришлось на 19 июля. 17 августа месяц Мухаррам заканчивается.