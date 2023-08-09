Азербайджан обсудил с ВБ меры по диверсификации экономики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили меры, реализуемые в направлении диверсификации экономики.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи со Штефани Шталльмайстер, страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану, мы обсудили пути расширения сотрудничества между Банком и нашей страной. Мы также затронули тему совместных проектов, инициатив, направленных на диверсификацию азербайджанской экономики и улучшение бизнес-среды, а также поощрение инвестиций", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее на встрече между представителями Центрального банка Азербайджана и Всемирного банка были обсуждены текущее сотрудничество и будущие направления технической помощи.

Напомним, что обязанности регионального менеджера ВБ с 1 июля 2023 года перешли к Штефани Шталльмайстер. До этого назначения она занимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.