Депутат парламента Азербайджана об увеличении пенсий в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Текущая тенденция указывает на двузначное увеличение всех видов трудовых пенсий в Азербайджане в следующем году.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно действующим правилам, трудовые пенсии индексируются на процент прироста среднемесячной заработной платы в течение года.

"А пенсионный капитал увеличивается за счет индексации на уровень годовой инфляции в предыдущем году. То есть в январе 2024 года трудовые пенсии будут увеличены путем индексации на процент увеличения среднемесячной заработной платы в 2023 году, а пенсионный капитал - на инфляцию, зарегистрированную в 2023 году.

По данным Госкомстата, в первом полугодии 2023 года номинальная среднемесячная заработная плата выросла на 11,5 процента. Это говорит о двузначном росте среднемесячной заработной платы", - добавил депутат.

Байрамов подчеркнул, что если нынешние темпы роста сохранятся до конца года, то трудовые пенсии могут быть привлечены к двузначной индексации в 2024 году.

"В настоящее время эта цифра составляет 11,5 процентов. Если до конца года не произойдет какой-либо существенной разницы в среднемесячной заработной плате, то в январе следующего года можно будет повысить все виды трудовых пенсий примерно на 11 процентов. Естественно, точная цифра станет известна в начале 2024 года. Но тенденция показывает, что в следующем году ожидается двузначное увеличение трудовых пенсий", - подытожил он.