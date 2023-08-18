Физулинский район обладает большим экономическим потенциалом

БАКУ /Trend/ - В Физулинском районе, освобожденном от армянской оккупации в результате Отечественной войны, завершившейся славной победой азербайджанской армии, сейчас ведутся масштабные строительные работы.

В этой связи эксперт-экономист Эйюб Керимли сказал в пятницу Trend, что Физулинский район имеет большой экономический потенциал.

"До оккупации Физули был сельскохозяйственным районом с большим потенциалом и данная отрасль составляла основу экономики района. 77 процентов посевных площадей Физулинского района использовались под зерновые культуры, 21 процент - под хлопководство, также процветали виноградарство и животноводство. В Физули имеются обширные водные ресурсы, благодаря чему здесь можно широко развить все отрасли сельского хозяйства", - подчеркнул Керимли.

Эксперт отметил, что начало переселения в Физули заложит основу для интеграции этого региона в экономику страны.

"Переехавшие туда люди будут обеспечены работой. Помимо этого, на территории района предусмотрена деятельность социальных объектов. Это дает основание говорить о скором восстановлении экономической жизни Физулинского района", - добавил Керимли.

Отметим, что сегодня в город Физули были переселены первые жители. Было организовано возвращение 23 семей в родной город.