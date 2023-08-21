Азербайджан и Узбекистан подписали документ о сотрудничестве в ряде отраслей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На азербайджано-узбекском бизнес-форуме с участием министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова было подчеркнуто, что экономические связи между двумя странами развиваются по восходящей линии, а также состоялся обмен мнениями об углублении сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети "X" (Twitter).

"Мы пригласили узбекские компании воспользоваться налоговыми льготами, благоприятным бизнес- и инвестиционным климатом, созданным в Азербайджане для иностранных инвесторов. Подписанные в рамках бизнес-форума соглашения между азербайджанскими и узбекистанскими структурами в областях металлургии и фармацевтики придадут значительный импульс дальнейшему укреплению наших экономических связей", - говорится в публикации.

В бизнес-форуме приняли участие представители различных государственных структур и предприниматели двух стран, работающие в сферах сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности, фармацевтики, строительства, туризма, логистики и других областях.

В рамках мероприятия была представлена информация о реализуемых инвестиционных проектах, в том числе по созданию в Азербайджане предприятий в области автомобильной и текстильной промышленности, хлопководческого кластера. Была отмечена эффективная совместная деятельность в сфере энергетики. Одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера транспорта, в этом плане стороны обладают большим потенциалом в рамках Среднего коридора.

Участники бизнес-форума были проинформированы о благоприятной инвестиционной среде Азербайджана, реализуемых экономических реформах, а также действующих в стране промышленных зонах, Свободной экономической зоне Алят, проектах на освобожденных от оккупации территориях, возможностях для инвесторов.

Отметим, что Азербайджан и Узбекистан подписали документ о сотрудничестве в областях металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики. Документ подписан в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума в Баку.