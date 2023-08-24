Эксперт о больших перспективах экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за шесть месяцев 2023 года достиг 188 миллионов долларов.

Об этом сказал в четверг Trend экономист-эксперт Эйюб Керимли.

По его словам, это на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это также дает основание говорить о том, что экономические отношения двух стран имеют большие перспективы. С 2020 года товарооборот между нашими странами ежегодно увеличивался. С другой стороны, предусмотрено учреждение совместного инвестиционного фонда и доведение в ближайшие годы торгового оборота до 1 миллиарда долларов. Это также будет способствовать расширению наших экономических связей, дальнейшей диверсификации экономической интеграции. В настоящее время в Узбекистане действуют 263 компании с азербайджанским капиталом. В нашей стране насчитывается 72 компании с узбекским капиталом. Предполагается, что в будущем количество этих компаний увеличится", - сказал Керимли.

Эксперт отметил, что узбекские компании также планируется привлечь к восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Кроме того, между странами ведется работа над пятью проектами на сумму 700 миллионов долларов, одним из которых является расширение логистической и транспортной инфраструктуры. Таким образом, Азербайджан предпринимает шаги для расширения выхода к странам Центральной Азии. Все это также очень важно в контексте стратегического сотрудничества для функционирования Зангезурского коридора в будущем и выхода в Китай и страны Центральной Азии. Кроме того, Узбекистан очень нуждается в Азербайджане для выхода в будущем в Европу через Зангезурский коридор", - добавил Керимли.