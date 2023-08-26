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В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ

Экономика Материалы 26 августа 2023 09:17 (UTC +04:00)
В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 13-14 сентября в Стамбуле пройдет форум по мультимодальным перевозкам и логистике с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

Согласно информации, целью мероприятия является развитие партнерских отношений и содействие устойчивости глобальных цепочек поставок, уделяя особое внимание развитию маршрутов мультимодальных перевозок по Центральному и Южному коридорам.

Участники обсудят стратегии развития инфраструктуры, модернизации и наращивания потенциала, включая инвестиционные возможности и модели финансирования.

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