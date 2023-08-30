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Азербайджан играет важную роль в нашей энергетической безопасности - глава МИД Венгрии

Экономика Материалы 30 августа 2023 16:55 (UTC +04:00)
Азербайджан играет важную роль в нашей энергетической безопасности - глава МИД Венгрии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в нашей энергетической безопасности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Согласно достигнутому с Турцией соглашению, в 2024 году в Венгрию будет поставлено около 300 миллионов кубометров природного газа, что сделает Турцию первой транзитной страной", - добавил он.

Отметим, что 21 августа между турецкой компанией BOTAŞ и венгерской компанией MVM подписан контракт на экспорт природного газа.

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