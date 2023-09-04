Азербайджан и Китай обсудили расширение инвестиционных связей в ряде сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили расширение инвестиционных связей в сфере промышленности и высоких технологий, развитие торгово-экономических отношений, возможности сотрудничества в рамках азербайджанского сегмента Среднего коридора и другие вопросы.

Как сообщает Trend, делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, провела ряд встреч в рамках визита в Китайскую Народную Республику.

В ходе переговоров с заместителем министра коммерции КНР Линем Цзи было отмечено, что Азербайджан активно сотрудничает с Китаем в рамках различных международных организаций. КНР является одним из основных партнеров нашей республики, между двумя странами стабильно развивается торговое, инвестиционное и транспортно-транзитное сотрудничество. Цель сторон – довести торгово-экономические отношения до уровня политических.

Министр экономики отметил, что активная позиция Азербайджана по присоединению к инициативе Китая "Один пояс – один путь" обусловила значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе строительство торговых портов, магистральных дорог и аэропортов. Азербайджан, используя потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), способствует расширению объема грузоперевозок между Китаем и Европой. Вместе с тем, существует необходимость углубления торговых связей для оптимизации транспортных маршрутов. Партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также приносит взаимную пользу. Существует большой потенциал и перспективы для совместной деятельности в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии, высоких технологий, цифровой экономики, производства и электронной торговли, а также между SOCAR и работающими в энергетическом секторе китайскими компаниями. Китайские инвесторы могут воспользоваться транспортно-логистическими возможностями расположенной на пересечении международных коридоров Свободной экономической зоны Алят.

Стороны также обсудили реализацию значимых соглашений, достигнутых в рамках 22-го заседания Совета глав государств ШОС в Самарканде, меры по развитию торгово-инвестиционных связей и расширению сотрудничества.

Было подчеркнуто, что подписание "Рамочного соглашения между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики о производственных мощностях и укреплении инвестиционного сотрудничества" внесет позитивный вклад в расширение связей в различных секторах экономики, в том числе в сфере торговли.

Заместитель министра Лин Цзи выразил удовлетворение успешной деятельностью китайских компаний в Азербайджане. Он отметил, что китайские компании заинтересованы в углублении партнерства.

Замминистра добавил, что с начала 2022 года Торговый дом Азербайджана начал онлайн работать на известной в Китае площадке электронной коммерции – JD.com. Присутствие Азербайджана на этой платформе сыграет значимую роль в продвижении и большей узнаваемости азербайджанской продукции среди китайских потребителей.

Стороны обсудили возможности укрепления текущих экономических связей, расширение сотрудничества в сфере инвестиций и поощрение взаимной деятельности в рамках инфраструктурных проектов.

На встрече с заместителем министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинем была отмечена значимость расширения делового диалога с ведущими компаниями Китая, предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде Азербайджана, созданных для инвесторов условиях, по реализуемым и перспективным проектам в сфере альтернативной и возобновляемой энергии. Обсуждено текущее состояние инвестиционных связей и потенциальные меры для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Было подчеркнуто наличие потенциала для реализации совместных проектов в сферах судостроения, возобновляемых источников энергии, в том числе по локализации производства ветровой и солнечной энергии, созданию городской инфраструктуры.

Кроме того, учитывая значимость модернизации промышленных участков и передовой опыт Китая в этой области, существуют большие возможности для реализации совместных проектов и обмена опытом в этих сферах.

На встрече также были обсуждены возможности сотрудничества в сфере внедрения технологий Четвертой промышленной революции, цифровизации экономики и другие потенциальные проекты.

В рамках визита в КНР министр экономики также провел встречу с вице-президентом компании Envision Energy Джоном Ли, в ходе которой было подчеркнуто расширение связей между деловыми кругами, отмечены деловая и инвестиционная среда, условия, созданные для инвесторов в Азербайджане. В числе приоритетных вопросов обеспечения устойчивого экономического роста – внедрение самых прогрессивных инструментов в сфере энергоэффективности и развитие сферы альтернативной энергии. Существуют большие возможности для расширения партнерства с целью обеспечения в Азербайджане деятельности специализированных предприятий.

Стороны обсудили возможности сотрудничества с целью создания промышленного парка с нулевыми выбросами, внедрения новых технологий в сфере энергетики и снабжения соответствующим оборудованием.

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, выступая на Summit Forum on China’s International Economic Cooperation - Going Global в рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) в Пекине, предоставил информацию об экономических успехах страны.

Было отмечено, что несмотря на проблемы с цепочками снабжения и другими сложностями, вызванными глобальным экономическим кризисом, экономика Азербайджана продолжила устойчивый рост. В 2022 году ВВП страны вырос на 4,6%, ненефтяной ВВП – на 9,1%. С 1995 по 2022 годы в экономику страны было инвестировано более 320 млрд долларов США, большая часть из которых пришлась на иностранные инвестиции. С запуском в 2017 году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс по инициативе Азербайджана сформировался Транскаспийский международный транспортный маршрут, объединяющий Китай и Европу. Средний коридор становится все популярнее, объем грузоперевозок по нему постоянно растет.

Замминистра отметил, что Средний коридор – крупномасштабный международный транспортный проект, который отвечает экономическим интересам не только наших стран, но и других государств региона. Сегодня Азербайджан является одной из основных стран, вносящих вклад в реализацию Среднего коридора. Указанный маршрут превращается в важный коридор, объединяющий Азию и Европу. Такие инфраструктурные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, предоставляющий самое короткое железнодорожное сообщение между Европой и Китаем, Бакинский международной морской торговый порт и Свободная экономическая зона Алят несут большое значение для этой глобальной инициативы и регионального сотрудничества в целом.