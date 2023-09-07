Наблюдается снижение ежемесячных объемов выдаваемых банками ипотечных кредитов - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Продолжается снижение ежемесячных объемов выдаваемых банками ипотечных кредитов. Так, если в марте этого года банки разместили ипотечных кредитов на 68,6 миллиона манатов, то в апреле этот показатель составил 53,9 миллиона, в мае - 40,9 миллиона, в июне - 37,8 миллиона и в июле - 35,9 миллиона манатов. Как видно, в указанный период, начиная с марта, объемы ипотечных кредитов каждый месяц снижались по сравнению с предыдущими показателями. Объем ипотечных кредитов банков в июле снизился почти в 2 раза по сравнению с мартом.

Как передает в четверг Trend об этом в своем аккаунте в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, сообщает Trend.

"С другой стороны, процентные ставки по внутренним ипотечным кредитам в большинстве банков остаются высокими. Годовая процентная ставка в большинстве других банков, за исключением первых трех, имеющих системное значение, начинается с 12, и это следует рассматривать как достаточно высокие проценты для покупки жилья", - отметил он.

По словам Байрамова, во всех развитых странах рынок недвижимости является одним из важных секторов с точки зрения экономической активности.

"Это, с одной стороны, служит улучшению жилищного обеспечения граждан, а с другой - оживляет реальный сектор. В связи с этим в Азербайджане также важно восстановить темпы роста объемов выдаваемых банками ипотечных кредитов и снизить процентные ставки. Это важно с точки зрения обеспечения доступа граждан к кредитам, поддержки решения жилищной проблемы и сохранения активности в этом секторе в целом", - добавил он.